У руководителей российских госорганов появятся заместители по патриотизму

«Важные истории»* и «Медуза»* обнаружили, что год назад, 17 февраля 2023 года, президент выпустил указ № 106, согласно которому в федеральных государственных органах на одного из заместителей руководителя должны быть возложены функции «по общественно-политической работе». Кандидатуры таких заместителей согласуются с администрацией президента.

Журналисты приводят в пример методические рекомендации «по организации и проведению общественно-политической работы» в Федеральном агентстве по природопользованию. «Сложная геополитическая обстановка в мире, угрозы безопасности и независимости, созданные недружественными странами в отношении Российской Федерации, проводимая специальная военная операция требуют от государственных органов власти проведения системной и эффективной работы по формированию и поддержанию у государственных служащих и работников высоких морально-политических и психологических качеств, чувства ответственности за судьбу Отечества», — сказано в документе.

Также в распоряжении изданий есть документ о том, как подобная работа будет организована в Министерстве образования и подконтрольных ему вузах со студентами и преподавателями. Рекомендуется организовать «мониторинг политических настроений и электоральных предпочтений» сотрудников вузов и студентов, а также «повысить уровень общественно-политической грамотности сотрудников Минобрнауки посредством организации встреч с экспертами по актуальным вопросам научно-образовательной политики и значимым общественно-политическим поводам».

Многие вузы уже стали вводить «военно-патриотическую» составляющую в свою программу. Ректор Нижегородского госуниверситет (ННГУ) сообщил, что на базе вуза откроется Центр военно-политической работы и тактической подготовки граждан «Лобачевский», отметив, что ученый совет вуза поддержал идею единогласно. Отмечается, что в центре откроются курсы по тактической медицине, управлению беспилотниками, начальной военной и военно-специальной подготовке.

Как пишет «Idel.Реалии»*, в Ульяновске планируют создать межвузовский военный учебный центр.

В первую очередь военно-патриотическим воспитанием занялись в школах. С 1 сентября 2023 года во всех российских школах стали вводить должность заместителя директора по патриотическому воспитанию. Эта должность введена в штатное расписание и является, наряду с уроками «Разговоров о важном», обязательным атрибутом любого учебного заведения.





*Признаны в России «иностранными агентами» и «нежелательными организациями».

