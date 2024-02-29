В Якутии участник войны в Украине убил победительницу конкурса «Лучший учитель России»

Как пишет канал «Говорит НеМосква» со ссылкой на СКР по Якутии, 24 февраля в поселке Кутана произошло двойное убийство. 35-летний мужчина проломил голову 34-летнему собутыльнику ломом, а потом отправился в частный дом к 64-летней Валентине Федоровой, победительнице конкурса «Лучший учитель России».

«На почве старых обид топором нанес ей удары по голове. После содеянного мужчина попытался поджечь дом и скрылся с места происшествия в направлении соседнего населенного пункта, однако был обнаружен участковым уполномоченным», — сказано в сообщении СК РФ.

В пресс-релизе следствие не приводит подробностей биографии убийцы, однако местное издание Sakhaday пишет, что подозреваемый ранее был судим за убийство, в 2023 году «отправился на службу, и затем вернулся в родное село Кутана».

По информации «Говорит НеМосква», с 2010 года полный тезка Саввинова был многократно судим за причинение тяжкого вреда здоровью, кражи, угон машин, угрозу убийством, разбой и покушение на грабеж. В 2020 году Вилюйский райсуд Якутии признал его виновным в убийстве женщины. Саввинов получил по совокупности 11 лет колонии строгого режима, но в заключении завербовался на «спецоперацию».



Из зоны боевых действий он вернулся в родное село Кутана, но отец не пустил его в дом, тогда мужчина стал жить в 9 км от села.

«23 февраля в День защитника Отечества он ходил по селу и жаловался, что ему не оказывают должного уважения, — рассказала дочь учительницы. — Ходил по соседям и пришел к моей маме примерно в 23:00 часов, она его невестка, то есть его папа и наш папа родные братья. Мама его не пустила и позвонила главе [поселения], сказала, что он пьяный шатается по селу. Глава отправил участкового, который не стал арестовывать его на сутки, а отвез и уложил спать».



На следующий день мужчина сначала убил знакомого, а потом пошел мстить пожилой невестке, за то что она сдала его полиции.





