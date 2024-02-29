Суд в Иллинойсе постановил исключить Дональда Трампа из бюллетеня первичных выборов

В среду судья штата Иллинойс постановил, что бывший президент Дональд Трамп участвовал в мятеже в январе 2021 года и не имеет права быть включенным в бюллетень для первичного голосования в штате. Как пишет The New York Times, это решение создает неопределенность для мартовских выборов в штате, на которых уже идет досрочное голосование.

Судья-демократ отложила свое решение до пятницы, оставив команде Дональда Трампа время на обжалование решения. Это влияет на оперативность принятия решения Верховным судом США по данному вопросу, где уже прошли слушания, предполагается, что решение озвучат в ближайшее время.

Постановление судьи Портера делает Иллинойс самым густонаселенным штатом, где Трамп был лишен права избираться по конституционным основаниям. Официальные возражения против кандидатуры Трампа на выборах были поданы по меньшей мере в 36 штатах, согласно анализу судебных и других документов, проведенному NYT. Многие из этих возражений были отклонены, другие остаются на рассмотрении в судах штатов и федеральных судах.



Судебные споры касаются того, могут ли попытки Трампа отменить свое поражение на выборах 2020 года призывами захвата Капитолия лишить его права снова занимать пост президента. Дела основаны на третьем пункте 14 поправки, принятой после Гражданской войны, который запрещает занимать должность правительственным чиновникам, «участвовавшим в мятеже или восстании».



Пока неясно, что решение судьи Портера будет означать практически для избирателей-республиканцев в Иллинойсе, если до пятницы не вмешаются вышестоящие судебные инстанции и не будет озвучено решение Верховного суда США.



Праймериз в Иллинойсе пройдут 19 марта 2024 года.

