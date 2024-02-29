На курганскую пенсионерку возбудили уголовное дело по статье о военных «фейках»

По информации ASTRA, на 58-летнюю пенсионерку из Кургана Людмилу Т. возбудили уголовное дело о военных «фейках». Санкции по данной статье — штраф от 700 до 1 млн рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

Поводом для преследования стали ее посты в «Одноклассниках», которые якобы «дискредитировали» действия армии РФ на территории другого государства.

Женщина находится под подпиской о невыезде.

28 февраля руководитель СК России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС сообщил, что с момента введения в Уголовный кодекс (март 2022 года) статьи о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ по ней возбуждено 303 уголовных дела. В суды направлено 147 дел в отношении 149 лиц, более 100 дел было возбуждено в прошлом году.



Также было возбуждено 99 уголовных дел по второй статье за антивоенные высказывания — о «дискредитации» российской армии, перед судом предстали 60 человек.