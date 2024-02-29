Контрактника из Подмосковья повторно отправили в зону боевых действий после возвращения из плена

По информации телеграм-канала «Осторожно, Москва», 28 февраля 50-летний контрактник из Московской области, который год назад в результате обмена вернулся из плена и все это время находился в военной части, сообщил семье, что его вновь отправляют в зону боевых действий, несмотря на его состояние и статус военнопленного.

В августе 2022 года Олег Р. пошел на войну в Украину добровольцем, заключив краткосрочный контракт с Минобороны РФ на три месяца. Его сразу отправили в зону боевых действий, а через месяц он уже попал в плен. Родственники об этом узнали только в октябре, когда он долгое время не выходил на связь, и сразу стали писать обращения в Минобороны с просьбой включить возрастного контрактника в список обмена военнопленными.

В феврале прошлого года его обменяли и направили в воинскую часть в поселке Мосрентген для прохождения проверки, оттуда его уже никуда не отпустили. После поездок в больницу мужчина ненадолго заезжал домой, после чего на него было составлено несколько протоколов о неявке в часть в назначенное время. При этом, как говорят сослуживцы и родственники, 50-летний мужчина с трудом передвигается и имеет серьезный дефицит веса.

Адвокат по военным делам Максим Гребенюк рассказал журналистам, что военнослужащих, которые были обменены из плена, повторно направлять в зону боевых действий запрещает 117-я статья Женевской конвенции. «Данная статья предназначена гуманизировать отношение к военнопленным воюющих сторон. Если военнопленный повторно попадает в зону боевых действий, то тогда у противоборствующей стороны нет причин и нет мотивации оставлять их в живых», — отметил Гребенюк.



