Готовность России применить ядерное оружие оказалась намного выше, чем о ней публично заявляли

Журналистам показали 29 полученных в результате утечки секретных файлов, составленных в период с 2008 по 2014 годы. Эксперты утверждают, что они по-прежнему актуальны для современной российской военной доктрины. Такое мнение высказал директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями Международного института стратегических исследований Уильям Альберк.

Между тем старший научный сотрудник по наземной войне в Королевском институте вооруженных сил Джек Уотлинг сказал FT, что документы предназначены для подготовки российских подразделений к ситуациям, в которых стране может понадобиться применить ядерное оружие, но они не устанавливают правила применения такого оружия.



Среди документов сценарии военных игр и презентации для офицеров Военно-морского флота.

В презентация для ВМФ критериями применения ядерного оружия указаны высадка противника на территорию России, разгром соединений, развернутых на границе, или неминуемое нападение противника с использованием обычного вооружения. Также потенциальными условиями названы потеря 20% российских подлодок с баллистическими ракетами, 30% атомных подлодок, трех крейсеров, трех аэродромов и одновременный удар по основным и резервным береговым командным центрам.

Также причинами применения тактического ядерного оружия могут стать «сдерживание государств от агрессии», «остановка эскалации военных конфликтов» и «предотвращение поражения российских войск», что в трактовке российской власти может стать реальностью.

Как отмечает издание, в указанных документах 10-15-летней давности прописано множество сценариев вторжения Китая и ядерного ответа России на вторую волну наступления китайской армии. Однако Китаем критерии не ограничиваются, все они сводятся к тому, что порогом применения ядерного оружия может стать совокупность факторов, при которых потери России приведут к неспособности остановить противника, и как видно из приведенных цифр, этот порог довольно низкий.



С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские власти неоднократно прибегали к шантажу применением ядерного оружия, однако связывали его применение только с ответом на применение такого вида оружия другими странами или в случае угрозы существованию России.

