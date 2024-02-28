Петербуржца приговорили к 10 годам лишения свободы по статьям о покушении на госизмену и участии в террористической организации

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии петербуржца Вячеслава Лутора по делу о переписке с возможным вербовщиком легиона «Свобода России».

Как пишет «Бумага»**, сегодня в суде прошли прения, во время которых обвинение запросило Вячеславу Лутору 15 лет. Его обвинили в покушении на госизмену, конфиденциальном сотрудничестве с представителем иностранного государства и участии в террористической организации. По версии следствия, Лутор вел переписку с легионом «Свобода России» и планировал уехать в Украину воевать на стороне ВСУ.

33-летний Вячеслав Лутор родился в Красноярске, там же окончил местный филиал МЭСИ, после переезда работал в банке «Санкт-Петербург». Свидетелями на суде выступили коллеги Лутора по работе, двое коллег вспомнили, как обвиняемый говорил о предложении «работать» за границей в легионе «Свобода России». Сам Лутор подтвердил в суде эти показания.

В судебных заседаниях также заслушали мать Лутора, которая рассказала о том, что у сына неприятие насилия, «он просто не может ударить человека», а также сообщила, что сын боялся мобилизации и хотел уехать из страны.

Лутор был задержан в июле прошлого года, его мать сообщила, что он перестал выходить на связь, она обратилась в полицию, где ей сказали, что его задержали в аэропорту якобы за нецензурную брань.





*В марте 2023 года Верховный суд России признал легион «Свобода России» террористической организацией и запретил его деятельность на российской территории.

**Признана в России «иностранным агентом».