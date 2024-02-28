В Удмуртии силовики отказались привлекать к ответственности участника «СВО», угрожавшего пистолетом женщине

В удмуртских пабликах разошлось видео с камеры видеонаблюдения, установленной на въезде в коттеджный поселок «Тихие зори» под Ижевском.

На видео, опубликованном каналом «Удмуртия без коррупции», из подъехавшего к КПП автомобиля выходит человек в камуфляже, возбужденно размахивая руками, а после того как автомобиль пропускают на территорию, он повторно выходит из машины, достает из кармана куртки пистолет, приводит его в боевое состояние и направляет на женщину, которая дежурила в КПП.

Женщина сообщила об инциденте в администрацию поселка, вызвали полицию. Однако приехавшие силовики отказались задерживать и привлекать мужчину с пистолетом, так как он оказался «участником СВО».

Жители поселка сообщили журналистам, что у этого шлагбаума производится посадка и высадка детей из школьного автобуса, и «никто не знает, где окончательно накроет данного «героя».



Действия мужчины подпадают под статью «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Однако полицейские проигнорировали сообщение о преступлении, ссылаясь на участие мужчины в военных действиях в Украине.

Ранее в делах, которые все же дошли до суда, «участие в СВО» признавалось смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Так, в начале февраля суд в Кемерово счел смягчающим обстоятельством участие обвиняемого в покушении на убийство «в специальной военной операции в качестве добровольца», притом что «добровольцем» он стал в обмен на погашение семи судимостей.