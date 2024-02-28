Похороны Алексея Навального* пройдут 1 марта

Отпевание Алексея Навального состоится в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино 1 марта в 14.00, сообщила в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш**. Похороны пройдут на Борисовском кладбище. «Приходите заранее», — написала она.

Иван Жданов** рассказал в своем телеграм-канале подробности поисков помещения для прощания с Алексеем Навальным. Изначально прощание и похороны планировались 29 февраля. Но быстро выяснилось, что на эту дату нет ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу. «Вот к 1 марта можно и к 28 февраля можно, а на 29-е число могила не копается. Реальная причина понятна. В Кремле понимают, что Путин со своим посланием никому не будет нужен в день прощания с Алексеем», — написал Жданов.

Соратники Навального начали быстро искать церковь и зал на 1 марта. Везде отказывали, где-то нам прямо сослались на запрет. Но все же нашли большой зал, хоть и в Новокосино, сотрудники сказали, что он свободен и нужно приехать заключить договор.



«И все складывалось: утром прощание, потом в 14 часов отпевание в Марьино, в 16 погребение на Борисовском кладбище. Но заключения договора на зал не состоялось. И как и в Салехарде, снова выдвинули условие: «тихие семейные похороны с прощанием на Хованском кладбище». Один в один, как шантажировали маму, когда не выдавали тело Алексея», — отметил Жданов. На данный момент зал не найден.



* Внесен в список «террористов и экстремистов».

** Признаны в России