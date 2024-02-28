Сбой в работе интернета в России объяснили «перенастройкой систем Роскомнадзора»

27 февраля в российском сегменте интернета произошел масштабный сбой. Пользователи массово жаловались на работу Telegram, WhatsApp, Viber и YouTube. В сервисы не могли зайти ни с телефонов, ни с компьютеров. Не загружались ни чаты, ни каналы. Не помогали смена оператора или подключение к Wi-Fi. При этом у многих пользователей стали открывать заблокированные соцсети, такие как Facebook*, Instagram* и Twitter.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев рассказал, что сбой в работе мессенджеров и сервисов произошел из-за «ряда перенастроек у систем Роскомнадзора». Он объяснил, что такие перенастройки нужны для того, чтобы россияне не смогли пользоваться «недружественными платформами», а также VPN-сервисами, которые, по мнению депутата, «работают на территории России нелегально». «Роскомнадзор провел эту проверку для того, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов», — резюмировал Ткачев.



Депутат также признал, что это уже не первый подобный инцидент: «Мы в прошлом году их наблюдали. Соответственно, это просто работа и настройки соответствующих шлюзов и фильтров самого Роскомнадзора и технологий, которые будут предотвращать доступ к этим платформам».



Эксперты полагают, что таким образом идет подготовка перед президентскими выборами.



Роскомнадзор никак не прокомментировал сбой в работе мессенджеров и сервисов.







*Принадлежат Meta, признанной в России «экстремистской» организацией.

