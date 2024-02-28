Власти Читы отозвали согласование митинга в память о Борисе Немцове и Алексее Навальном*

Изначально активисты планировали 2 марта провести митинг на площади Революции, однако в администрации города заявили, что эта локация будет занята из-за «Праздника весны», и отправили митинговать в гайд-парк.

На следующий день к организатору митинга Александру Жданову пришли полицейский и два представителя мэрии. Они вручили документ об отзыве согласования. Отказ объяснили тем, что активисты в заявке не указали причастность Навального к экстремистской деятельности.

Как указано в документе, «по имеющейся информации, Навальный А.А. причастен к деятельности общественного движения «Штабы Навального», а также некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», которые признаны «экстремистскими» организациями, что не было указано в уведомлении о проведении митинга.

Чиновники также усмотрели причастность самого Жданова к деятельности запрещенного «общественного объединения».

Аналогичный отказ получила новосибирская депутатка Светлана Каверзина, подававшая заявку на митинг в память о жертвах политических репрессий. Она обратилась в суд, однако ее иск был отклонен.



Ранее администрация Барнаула также сначала согласовала партии «Яблоко» проведение акции памяти Бориса Немцова 25 февраля, а потом отозвала свое согласие, из-за того что партия анонсировала мероприятие в интернете. Как утверждается в уведомлении властей, разместив информацию в интернете, организаторы совершили действие «для привлечения к нему неопределенно широкого круга лиц».







*Внесен в реестр «экстремистов и террористов».

