Их нравы: Профессор Рут Готтесман пожертвовала 1 миллиард долларов на бесплатное обучение в медицинской школе в Бронксе

Как пишет The New York Times, 93-летняя вдова финансиста с Уолл-стрит, многолетний профессор Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна внесла пожертвование для бесплатного обучения студентов этого колледжа. Это одно из крупнейших благотворительных пожертвований учебному заведению в США и, скорее всего, самое крупное для медицинской школы.



Рут Готтесман провела десятки собеседований с будущими студентами-медиками Эйнштейна. Плата за обучение составляет более 59 000 долларов в год, и многие из них заканчивают медицинские вузы с огромными долгами. По данным школы, почти 50 процентов ее студентов после окончания обучения задолжали более 200 000 долларов.



Доктор Готтесман надеется, что ее пожертвование не только позволит будущим студентам начать свою карьеру без долгового бремени, но и даст возможность более широкому кругу начинающих врачей поступить в медицинскую школу. «У нас есть потрясающие студенты-медики, но это откроет возможность для многих других студентов, чей экономический статус не позволял им даже задумываться о поступлении в медицинскую школу», —сказала она.



Медицинский колледж имени Альберта Эйнштейна будет не первой медицинской школой, отменившей плату за обучение. В 2018 году о бесплатном обучении студентов-медиков объявил университет Нью-Йорка.







Фото: NYT

