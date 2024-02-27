Борис Акунин*: «Правила войны поменялись. Теперь под ударом и семьи»

27 февраля в провластных СМИ появилась информация, что суд арестовал счета супруги Бориса Акунина по делу о «призывах к терроризму» и распространению «фейков» о российской армии, возбужденного против писателя. По мнению суда, средства на счету использовались для «совершения преступлений»: «направлялись на приобретение и содержание технических устройств с публичным доступом в интернет». В сообщениях указывалась сумма в 6 млн рублей.

Акунин подтвердил арест счета, но указал, что на нем находилась значительно меньшая сумма. На этот счет его жена получала пенсию, около 12 тысяч рублей в месяц, а миллионы рублей появились из-за схемы, которую применяют в России, когда счет блокируется из-за огромного долга.



«Российские хватательные органы выходят на новый этап: берутся за членов семей», — написал Борис Акунин в соцсетях, предупредив, чтобы «пятая колонна» не отпускала в Россию членов семей, чтобы не «давать бандитам заложников».



В декабре 2023 года в отношении Бориса Акунина возбудили уголовное дело о «призывах к терроризму» и военных «фейках», его внесли в список «террористов и экстремистов», а также объявили «иностранным агентом».



В начале февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя. Издательства перестали публиковать книги писателя, книжные магазины убрали произведения Акунина из продажи, а театры стали либо снимать спектакли по его произведениям, либо переделывать их до неузнаваемости.





*Признан в России «иностранным агентом», внесен в список «экстремистов и террористов».