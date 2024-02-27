Соратники Навального* не могут найти помещение для прощания с политиком

Команда Алексея Навального обзвонила большинство частных и государственных ритуальных агентств, коммерческих площадок и похоронных залов, чтобы организовать прощание с политиком. Однако спустя сутки поисков найти помещение им так и не удалось.

«Где-то говорят, что помещение занято. Где-то отказываются при упоминании фамилии «Навальный». В одном месте нам прямо сказали, что ритуальным агентствам запретили с нами работать», — написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш**.



Алексей Навальный был убит 16 февраля в колонии «Полярный волк» в Харпе. Тело семье не выдавали 9 дней, ссылаясь на следственные мероприятия. При этом следователь шантажировал мать политика Людмилу Навальную и угрожал, что если она не согласится на тайные похороны, то Навального захоронят прямо в колонии.



24 февраля тело политика отдали семье, 26 февраля команда Навального сообщила, что похороны планируются в конце недели и они заняты поиском помещения для гражданской панихиды.

* Внесен в список «террористов и экстремистов».

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Признана в России «иностранным агентом».