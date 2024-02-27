Петербургскую активистку 18-летнюю Дарью Козыреву поместили в СИЗО на 2 месяца

Как пишет RusNews, заседание по избранию меры пресечения в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга прошло по ходатайству следователя в закрытом режиме, чтобы избежать «разглашения сведений, содержащих гостайну». Судья Дмитрий Оврах отправил 18-летнюю петербурженку в СИЗО до 25 апреля.

Дарью Козыреву задержали 24 февраля по уголовной статье о повторной «дискредитации» армии за наклеенный на памятник Тарасу Шевченко стикер с отрывком из стихотворения украинского поэта «Завещание»: «Похороните и вставайте, оковы порвите и вражьей злой кровью волю окропите!» Девушку задержали, а плакат накрыли черным пакетом. Через два дня стало известно о возбуждении в отношении Козыревой уголовного дела по статье о повторной «дискредитации» российской армии.



По информации «Медиазоны»*, первичный протокол об административном правонарушении на девушку был составлен за пост от 4 марта 2022 года, в котором она критиковала империализм и новые на тот момент статьи о «фейках» и «дискредитации» ВС РФ. В объяснении к протоколу Козырева написала: «Что мертво, умереть не может. Эту армию невозможно задискредитировать, ибо она прекрасно сумела задискредитировать себя сама. Козырева Д. «виновата» лишь в том, что констатировала факт несправедливой, кровавой и преступной бойни».

Данный протокол послужил причиной ее отчисления из СПбГУ.

В декабре 2022 года Козырева, которая была еще школьницей, разрисовала инсталляцию в виде сердец с надписью «Мариуполь» на Дворцовой площади, написав: «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды». Ее задержали, возбудили уголовное дело за умышленную порчу имущества, но в суд дело не передали.







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Признана в России «иностранным агентом».