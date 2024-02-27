Олега Орлова* приговорили к 2,5 годам колонии по делу о «дискредитации» российской армии

* из зала суда.

Головинский районный суд Москвы назначил 2 года и 6 месяцев колонии общего режима правозащитнику Олегу Орлову по делу о «дискредитации» армии. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны»

Дело против сопредседателя «Мемориала»** Олега Орлова возбудили весной 2023 года. Поводом послужила его антивоенная статья «Им хотелось фашизма. Они его получили». 11 октября Головинский районный суд Москвы приговорил правозащитника к штрафу в 150 тыс. рублей. Прокурор запрашивал 250 тыс. рублей штрафа. Орлов, а затем и прокуратура подали апелляцию на решение Головинского суда. При этом гособвинение потребовало уже три года колонии для сопредседателя «Мемориала», заявив, что в деле упущен мотив политической и идеологической ненависти. Суд решил вернуть дело на доследование.



В конце января СК завершил повторное расследование по этому делу и нашел «отягчающее обстоятельство» — по мнению силовиков, сопредседатель «Мемориала» опубликовал антивоенную статью, руководствуясь мотивами вражды «против традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей» и ненависти к российским военнослужащим. Подтвердить все эти мотивы следователям помогла новая экспертиза, проведенная в ЭКЦ ГУ МВД по Москве. Предыдущую экспертизу, на основании которой и возбудили уголовное дело, уже на стадии суда защита вывела «за скобки». Эксперты Наталия Крюкова и Александр Тарасов, согласно ответу Минюста, не обладали компетенцией для проведения психолого-лингвистической экспертизы, так как не имеют высшего лингвистического (филологического) и психологического образования.

Новый эксперт Марина Зуева посчитала, что «дискредитация» российской армии произошла по мотивам «ненависти и вражды», что является отягчающим обстоятельством. А следователь Илья Савченко указал в обвинении, что Орлов опубликовал статью, руководствуясь мотивом «идеологической вражды против традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей» и из-за ненависти к военнослужащим России. При этом, по версии следствия, Олег Орлов действовал «умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва авторитета и доверия к Вооруженным силам РФ и желая их наступления».

В последнем слове Олег Орлов сравнил свое уголовное дело с книгой Франца Кафки «Процесс»: «Герой Кафки до конца романа так и не знал, в чем же его обвиняют, несмотря на это, ему вынесли приговор обвинительный и казнили. А нам в России формально оглашают обвинение, но понять его, оставаясь в рамках права и логики, невозможно». Также правозащитник напомнил о политзаключенных, которых сейчас «медленно убивают в колониях и тюрьмах», а также об убийстве Алексея Навального***: «В последние дни хватали, наказывали и даже лишали свободы людей только за то, что они пришли к памятникам жертвам политических репрессий почтить память убитого Алексея Навального. Замечательного человека, смелого, честного, который в невероятно тяжелых условиях не терял оптимизма и веры в будущее нашей страны. Конечно же, это было убийством, независимо от конкретных обстоятельств этой смерти. И власть воюет даже с мертвым Навальным, она боится даже его мертвого — и правильно боится. Они уничтожают стихийно создаваемые мемориалы его памяти. И те, кто это делает, надеются, что таким образом удастся деморализовать ту часть российского общества, которая продолжает чувствовать свою ответственность за свою страну. Так вот пусть не надеются. Мы помним призыв Алексея — «Не сдавайтесь». А вот я от себя добавлю: и не падайте духом, и не теряйте оптимизма. Ведь правда на нашей стороне».

*

Признаны в России «иностранными агентами».

**

Признан в России «иностранным агентом», ликвидирован по решению суда.

***

Внесен в список «экстремистов и террористов».