В Екатеринбурге пиарщика Ярослава Ширшикова приговорили к двум годам колонии общего режима за «оправдание терроризма»

Ширшикова обвинили в том, что 2 апреля 2023 года вечером, узнав о смерти «военкора» Владлена Татарского от взрыва статуэтки, он написал пост в своем телеграм-канале «Гусарская бравада».

«Я против, чтобы в городах (в любых) что-то взрывалось и гибли люди, но мне кажется, что всех этих Z-военкоров перещелкают свои же, как когда-то всяких мутных «моторол ядонбассовичей». И скажу честно, что и тени печали по этому поводу не испытываю. Владлену Татарскому, который всех хотел убить и ограбить, как он любил, земля стекловатой, как и тем, кто добровольно пришел на творческий вечер этого отморозка в Питере», — было сказано в публикации.

Экспертиза ФСБ нашла в посте признаки оправдания терроризма. Одним из доказательств указан тот факт, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в результате убийства Татарского.

Как пишет канал It’s My City, в прениях прокуратура запросила для Ширшикова шесть лет колонии и запрет на три года администрировать соцсети. Обвиняемый вину признал.



27 февраля Центральный окружной военный суд приговорил Ярослава Ширшикова к двум годам колонии общего режима и запрету на два года администрировать телеграм-каналы и сайты. Мужчину взяли под стражу в зале суда.



Ширшикова задержали в апреле 2023 года следователи ФСБ и отправили в СИЗО. Однако 14 июня отпустили под подписку о невыезде. В конце марта Ширшиков встречался с корреспондентом Wall Street Journal Эваном Гершковичем, которого через несколько дней обвинили в шпионаже и поместили в СИЗО.







Фото: It’s My City

