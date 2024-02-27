Западные СМИ подтвердили заявление ФБК* о переговорах по обмену Алексея Навального** на Вадима Красикова

Немецкие власти воздержались от официальных комментариев по поводу заявлений ФБК о планируемом обмене Алексея Навального, однако сразу несколько мировых изданий подтвердили эту информацию со ссылкой на источники.

Источники газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung утверждают, что переговоры между Берлином и Москвой об обмене Навального на Красикова «продвинулись далеко». В связи с этим в немецком правительстве «были особенно шокированы» новостями о смерти Навального.



Подтверждают обсуждение обмена и источники Financial Times, называя помимо Алексея Навального корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича и еще одного осужденного в России американца Пола Уилана. При этом, как отмечает издание, со смертью Навального Германия существенно утратила интерес к обмену Красикова. «У них больше нет кандидатур на обмен, которые бы сделали освобождение подосланного государством убийцы оправданным», — отметили источники FT.

Источник The New York Times, западный чиновник, знакомый с ходом переговоров, сказал, что обсуждения возможности освобождения Навального в рамках обмена на Красикова вместе с двумя американскими гражданами действительно велись, однако переговоры находились не в завершающей стадии. Представитель Кремля не ответил на просьбу о комментарии. Представитель правительства Германии отказался от комментариев.



26 февраля председатель ФБК Мария Певчих*** рассказала, что в течение двух лет команда Навального работала над обменом политика на Красикова. По ее словам, 15 февраля она получила информацию, что «переговоры находятся на финальной стадии», а на следующий день Навальный был убит в колонии «Полярный волк» в Харпе.

Вадим Красиков был осужден в декабре 2021 года за убийство «по заказу Москвы» бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили, совершенное в Берлине в 2019 году. Красикова приговорили к пожизненному заключению.











*Признана в России «экстремистской организацией», ее деятельность запрещена.



**Внесен в список «террористов и экстремистов».

***Признана в России «иностранным агентом».