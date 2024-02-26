В Белгородской области за два года войны погибло 106 мирных жителей и уехало более 40 тысяч человек

За 729 дней войны в Украине «Пепел» идентифицировал и подтвердил гибель 636 военнослужащих — каждые 27 часов с начала войны журналисты находят одного погибшего белгородца. Во время войны в Афганистане, которая длилась 10 лет, погибло 80 жителей Белгородской области.

Осенью власти региона заявили, что на финансовую поддержку претендуют 5,5 тысяч семей. То есть погиб как минимум каждый девятый ушедший на войну белгородец. При этом за два года войны 405 военнослужащих из разных регионов России погибли на территории Белгородской области.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 106 мирных жителей региона, девять из них — дети. Большинство погибли от прямых обстрелов со стороны ВСУ, но среди погибших есть и жертвы последствий работы ПВО. Например, 3 июля 2022 года в Белгороде при падении сбитой ракеты «Точка-У» погибли пять человек. Власти сообщили о теракте и установили на месте падения мемориальный камень «Жертвам террористической атаки», однако впоследствии губернатор Гладков признал, что на дом упал разгонный блок сбитой ракеты «Точка-У». Также трое погибли в октябре 2023 года при падении на дом сбитого беспилотника.



Журналисты «Пепла» проанализировали динамику разрушений. В мае 2022 года было 280 домовладений с различной степенью повреждений, в январе 2023 года их было уже 2883: 1010 квартир и 1873 частных дома, к апрелю разрушенных домов стало уже 3276, 57 школ и детских садов и 636 объектов критической инфраструктуры. По данным на сентябрь прошлого года пострадало уже 7929 жилых помещений: 4568 частных домов и 3361 квартира. С декабря 2023 года по февраль 2024 года пострадало порядка 1750 жилых помещений.

В 2022 году регион покинули более 37 тыс. человек, 18,2 тыс. человек уехали в другие страны, 19,2 тыс. — в другие регионы. В 2023 году из Белгородской области уехали еще 3,6 тыс. человек.



Власти не дают никакой информации, поэтому потери гораздо выше, чем удается оценить журналистам по открытым источникам.

