Прощание с Алексеем Навальным* пройдет в конце этой недели

Публичное прощание с Алексем Навальным, убитым 16 февраля в колонии № 3 в Харпе, планируют провести в конце этой рабочей недели, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш**.

«Мы ищем зал для публичного прощания с Алексеем. Время: конец этой рабочей недели. Если у вас есть подходящее помещение, свяжитесь с нами, пожалуйста», — написала она в соцсети X.

Тело Алексея Навального передали его матери Людмиле Навальной только 24 февраля. До этого власти под предлогом доследственной проверки отказывались выдавать семье тело, шантажируя и заставляя родных и близких согласиться на тайные похороны.

В СК было отправлено около 100 тысяч обращений с требованием выдать тело родным; политики, писатели, актеры и журналисты записывали видеобращения с требованием отдать тело Навального матери.





*Внесен в список «экстремистов и террористов».

**Признана в РФ «иностранным агентом».