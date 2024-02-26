Мария Певчих*: «В начале февраля Путину предложили обменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального**»



«16 февраля 2024 года Владимир Путин убил Алексея Навального. Убил подло и трусливо, в далекой сибирской колонии, куда Навального запрятали от всего мира, отрезали от родных и близких, морили голодом и пытали, потом убили. Алексея Навального больше нет, и эту потерю, честно говоря, мы не сможем восполнить никогда. Смерть Навального навсегда окажется огромной кровоточащей раной в моем сердце, в вашем, в еще миллионах сердец по всему миру. Мы все понимаем, почему Путин убил Навального. Навальный был настоящим политиком, человеком, за которым шли миллионы, человеком, ради идей которого люди рисковали своей свободой, своей жизнью. Навальный был все тем, чем Путин никогда не сможет стать. И Путин ненавидел его за это.

Но почему он убил Навального именно сейчас? Почему именно 16 февраля? Я знаю ответ на этот вопрос. И у меня нет ни малейшего основания или желания это скрывать.

На этом канале, как говорил Алексей, говорят правду. И мы продолжим это делать. Алексей Навальный мог бы сейчас, прямо сегодня сидеть на этом месте. Это не фигура речи, это могло и должно было произойти. Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе, потому что мы добились решения о его обмене. В начале февраля Путину предложили обменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального. Я получила подтверждение о том, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии, вечером 15 февраля, 16 февраля Алексей был убит.

После начала войны стало очевидно, что Навального надо вытаскивать из тюрьмы любой ценой, срочно. Мы, как его команда, не могли не работать над этим и мы работали. Было ясно, Путин уже вообще ни перед чем не остановится, он убивает людей десятками тысяч. Обмен — один из очевидных способов его спасти. Но задача сначала казалась невыполнимой. Алексей — гражданин России, российский политик, ему не положен никакой обмен, иностранные государства не обязаны защищать его права. Но два года назад было придумано решение, которое может сработать: гуманитарный обмен. Российские шпионы в обмен на политических заключенных. Такие обмены в истории уже были. Придумать и реализовать этот план нам в первую очередь помогал расследователь Христо Грозев, он искал, идентифицировал, раскрывал этих шпионов пачками. Параллельно мы готовили список российских граждан — российских политиков, активистов, борцов за свободу и права человека, которых нужно срочно вызволить из российских тюрем. Реализация этого плана заняла целых два года. Могла занять меньше. При желании и политической воле — это вопрос месяцев, а не лет. Но достаточного желания и воли не было. Огромные усилия, бесконечные уговоры, недели ожидания ответов, десятки поездок и сотни неотвеченных звонков. Чиновники американские, немецкие понимающе кивали головой, рассказывали, как важно помочь Навальному и политзекам, жали руки, обещали и ничего не делали. Мы пробовали снова, самыми отчаянными и безумными способами через знакомых политиков, через самых богатых людей этой планеты, которые влияют на этих политиков. Через путинских дружков типа Генри Киссинджера, он уже умер, да и не помог никак. Были и те, кто помогли и очень. Они не давали согласия на разглашение их имен, но я благодарна каждому из них. Кто-то из них рисковал карьерой, а кто-то буквально жизнью, ведя официальные переговоры с путинскими бандитами. Мы правда пробовали все, проделали огромный путь и к весне прошлого года наш план получил одобрение. Все могло произойти уже тогда, год назад, но не произошло. Это было бесконечным «сломанным телефоном». Два года один чиновник стеснялся написать другому, кто-то что-то не так понимал, забывал упомянуть и не считал срочным. Но несмотря ни на что, всех в результате удалось уговорить, и к декабрю план снова был в действии. Вы сами видели его фрагменты, простите, я не могла комментировать это в моменте, но следы этого почти случившегося обмена вы можете найти сами. В сентябре об этом писал WSJ, потом были еще публикации, вы видели, что в интервью Такеру Карлсону Путин сам обозначил, кого он хочет получить в результате обмена — берлинского убийцу, он, правда, называет его «патриотом», Вадима Красикова. И он мог получить его, но только если бы отдал Навального.

Уже после убийства Алексея мне рассказали, что предложение обменять Навального Путину донес Роман Абрамович, как неформальный переговорщик, общающийся с американскими и европейскими чиновниками, и одновременно представитель Путина. Такой неофициальный канал связи с Кремлем. Я спросила Романа Абрамовича через общих знакомых, как, когда и при каких обстоятельствах он это сделал, что Путин сказал. Абрамович, к сожалению, на эти вопросы не ответил, но и отрицать ничего не стал.

*Признана в России «иностранным агентом».

**Внесен в список «террористов и экстремистов».

Я рассказываю эту историю, чтобы у вас был ответ на вопрос, почему Навального убили сейчас. Путину четко дали понять: единственный способ получить Красикова, это обменять его на Навального. «Ах так, — подумал Путин, — Навального на свободе я не потерплю». И раз принципиально Красикова готовы менять, то надо просто избавится от предмета торга, подменить потом, при случае, на кого-то еще. Это абсолютно нелогично, абсолютно нерационально, такое поведение безумного мафиози, но суть в том, что Путин помешался от ненависти к Навальному. Путин ненавидит его настолько, что действует в ущерб себе и собственным рациональным интересам. Ведь Путин точно знает, что Алексей Навальный мог его победить, что Алексей Навальный — это будущее, а он, Путин — это прошлое. Путин точно знает, что благодаря расследованиям Навального, он, его элита, его партия «Единая Россия», его фсбшники опозорены навсегда. Благодаря Навальному Путин войдет в историю трусом, коррупционером, вором, продавшим страну за золотые туалетные ершики и аквадискотеку. Вот кем Путин окажется на страницах так обожаемых им учебников истории».