Обвинение запросило для сопредседателя «Мемориала»* Олега Орлова** 2 года и 11 месяцев лишения свободы

В процессе прений в Головинском районном суде Москвы по делу Олега Орлова о «дискредитации» Вооруженных сил РФ из-за публикации антивоенной статьи обвинение запросило 2 года и 11 месяцев лишения свободы.

«К версии подсудимого и защиты о том, что он публиковал лишь свое личное мнение, на которое он имеет право, предлагаю отнестись критически», — оценивает прокурор позицию защиты, передает из зала суда корреспондент «Медиазоны»**. По мнению прокуратуры, Орлов «безусловно понимал и осознавал значение фраз опубликованных и последствия своих действий».

Изложив свои доводы, прокурор Воробьева потребовала реальный срок, «во избежание рецидива».

«Никто не услышал, за что же сегодня вынесут приговор Олегу Орлову, — цитирует „Медиазона“ сторону защиты, — в обвинительном заключении и в суде не объяснили, какие конкретно слова стали причиной для уголовного дела. Статью Орлова даже не зачитали в суде, за исключением последней фразы, на которую специально указывала защита — о том, что все это исключительно личное мнение автора».

«Что остается делать в этой ситуации? Вот, наверное, перечитывать Кафку», — заявила адвокат Катерина Тертухина, указывая на Олега Орлова, который на всех заседаниях в суде читал «Процесс» Кафки.

Дело против сопредседателя «Мемориала» Олега Орлова возбудили весной 2023 года. Поводом послужила его антивоенная статья «Им хотелось фашизма. Они его получили». 11 октября Головинский районный суд Москвы приговорил правозащитника к штрафу в 150 тысяч рублей. Прокурор запрашивал 250 тысяч рублей штрафа. Орлов, а затем и прокуратура подали апелляцию на решение Головинского суда. При этом гособвинение потребовало уже три года колонии для сопредседателя «Мемориала», заявив, что в деле упущен мотив политической и идеологической ненависти. Суд решил вернуть дело на доследование.



В конце января СК завершил повторное расследование по этому делу и нашел «отягчающее обстоятельство» — по мнению силовиков, сопредседатель «Мемориала» опубликовал антивоенную статью, руководствуясь мотивами вражды «против традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей» и ненависти к российским военнослужащим.

Подтвердить все эти мотивы следователям помогла новая экспертиза, проведенная в ЭКЦ ГУ МВД по Москве. Предыдущую экспертизу, на основании которой и возбудили уголовное дело, уже на стадии суда защита вывела «за скобки». Эксперты Наталия Крюкова и Александр Тарасов, согласно ответу Минюста, не обладали компетенцией для проведения психолого-лингвистической экспертизы, так как не имеют высшего лингвистического (филологического) и психологического образования.

Новый эксперт Марина Зуева посчитала, что «дискредитация» российской армии произошла по мотивам ненависти и вражды, что является отягчающим обстоятельством. А следователь Илья Савченко указал в обвинении, что Орлов опубликовал статью, руководствуясь мотивом «идеологической вражды против традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей» и из-за ненависти к военнослужащим России. При этом, по версии следствия, Олег Орлов действовал «умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва авторитета и доверия к Вооруженным силам РФ и желая их наступления».

На первом заседании Олег Орлов заявил, что не станет вызывать в суд в рамках этого процесса ни одного свидетеля, чтобы не подвергать никого риску, так как Минюст объявил его «иностранным агентом». Сам правозащитник тоже не стал давать показания в суде и не участвовал в прениях, но оставил за собой право выступить с последним словом.

В суде выступил свидетель обвинения Вадим Мироненко, исполнительный директор движения «Ветераны России». Как написал корреспондент «RusNews» из зала суда, лично он с Орловым не знаком, но знаком с деятельностью «так называемых либеральных движений». «Мемориал всегда гнёт деструктивную линию, направленную на разрушение строя. Деятельность Мемориала и причастных лиц преступна, что мы сегодня и наблюдаем», — заявил Мироненко. На свидетельских показаниях руководитель «Ветеранов России» не остановился и перешел к оценке деятельности правозащитника. «Вы здесь любите бравировать своей особой ролью в деятельности Буденновска. Мое личное мнение: вы сделали все, чтобы террористы ушли от возмездия. На ваших руках кровь детей и Беслана, и Норд-Оста, — сообщил Мироненко. — Я заметил, что Орлов сидит тут и читает книгу Кафки. Я бы хотел ему предложить начать уже читать книгу об исправительной колонии того же Кафки».

В последнем слове Олег Орлово сравнил свое уголовное дело с книгой Франца Кафки «Процесс»: «Герой Кафки до конца романа так и не знал, в чем же его обвиняют, несмотря на это, ему вынесли приговор обвинительный и казнили. А нам в России формально оглашают обвинение, но понять его, оставаясь в рамках права и логики, невозможно». Также правозащитник напомнил о политзаключенных, которых сейчас «медленно убивают в колониях и тюрьмах», а также об убийстве Алексея Навального***: «В последние дни хватали, наказывали и даже лишали свободы людей только за то, что они пришли к памятникам жертвам политических репрессий почтить память убитого Алексея Навального. Замечательного человека, смелого, честного, который в невероятно тяжелых условиях не терял оптимизма и веры в будущее нашей страны.

Конечно же, это было убийством, независимо от конкретных обстоятельств этой смерти. И власть воюет даже с мертвым Навальным, она боится даже его мертвого — и правильно боится. Они уничтожают стихийно создаваемые мемориалы его памяти. И те, кто это делает, надеются, что таким образом удастся деморализовать ту часть российского общества, которая продолжает чувствовать свою ответственность за свою страну. Так вот пусть не надеются. Мы помним призыв Алексея — „Не сдавайтесь“. А вот я от себя добавлю: и не падайте духом, и не теряйте оптимизма. Ведь правда на нашей стороне».





*«Мемориал» признан в России «иностранным агентом», организация ликвидирована по решению суда



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Признаны в России «иностранными агентами»

*** Внесен в список «экстремистов и террористов»



Фото: Александра Астахова