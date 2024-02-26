18-летняя петербурженка, разрисовавшая инсталляцию с Мариуполем, стала подозреваемой в повторной «дискредитации» армии

18-летнюю Дарью Козыреву подозревают в повторной «дискредитации» армии, рассказал «Ротонде» адвокат Владислав Сосенский. 24 февраля Козырева наклеила плакат на памятник Тарасу Шевченко, на нем были строки из его стихотворения «Завещание»: «Похороните и вставайте, оковы порвите и вражьей злой кровью волю окропите!» Девушку задержали, а плакат накрыли черным пакетом.

Сначала Козыреву задержали за неповиновение полиции, а этой ночью провели следственные действия в рамках уголовного дела.«Дискредитация» стала повторной, потому что ранее ее оштрафовали за пост во «ВКонтакте», где Козырева писала о своем отношении к войне. Из-за этого административного дела ее отчислили с первого курса медицинского факультета СПбГУ.

В декабре 2022 года Козырева, которая была еще школьницей, разрисовала инсталляцию в виде сердец с надписью «Мариуполь» на Дворцовой площади. Ее задержали, возбудили уголовное дело за умышленную порчу имущества, но в суд дело не передали.



Заседание суда по мере пресечения пройдет сегодня в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга. По статье о повторной «дискредитации» российской армии девушке грозит до пяти лет лишения свободы.



Фото: телеканал

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