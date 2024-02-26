Суд в Чите приговорил военнослужащего к 6,6 годам колонии за самовольное оставление части

По сообщениям пресс-службы военных судов, читинский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор Алексею Поворотову за самовольное оставление части. «Военнослужащий с целью временно уклониться от прохождения военной службы 5 декабря 2022 года самовольно, без уважительных причин и стечения тяжелых жизненных обстоятельств оставил воинскую часть и убыл к месту жительства в г. Читу», — указано в сообщении. В августе 2023 года его задержали и доставили в военную комендатуру.

Суд назначил Поворотову наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 6 лет 6 месяцев.

Как пишет «Сибирь.Реалии»*, в январе 2023 года военный суд назначил 6,5 лет колонии Тимуру Дашинимаеву, который сбежал из части на два месяца. В ноябре прошлого года в Томске рядового Алексея Капранова приговорил к восьми годам колонии общего режима за два побега из части.

Между тем за убийство военным дают минимальные сроки, меньше чем за побег из части. В Улан-Удэ суд назначил 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима военнослужащему Белеку Хомушку, признав его виновным в убийстве. Военнослужащий в нетрезвом состоянии ударил во время ссоры оппонента ножом в грудь, после чего тот скончался. Суд посчитал смягчающим обстоятельством, что причиной для ссоры якобы стали оскорбления со стороны потерпевшего «всех военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации».

В сентябре 2022 года, после объявления о частичной мобилизации, Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые увеличили тюремные сроки за оставление места службы в условиях боевых действий и мобилизации. Первое уголовное дело было возбуждено в декабре 2022 года в Мурманске.

Согласно исследованию «Медиазоны»**, в прошлом году в суды поступило 5 024 дела по ст. 337 УК РФ о самовольном оставлении части и 421 дело по ст. 332 УК о неисполнении приказа. При этом, как отмечают правозащитники, за отказ ехать в зону боевых действий, то есть за неисполнение приказа, суд назначает более мягкое наказание, чем за самовольное оставление части.





*Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

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Признана в России «иностранным агентом».