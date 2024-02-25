Жителю Пермского края в суде обвинение запросило два года колонии-поселения по делу о «дискредитации» российской армии

По информации «ОВД-Инфо»*, в Березниковском городском суде рассматривается дело Андрея Митрофанова по уголовной статье о повторной «дискредитации» российской армии за посты во «ВКонтакте». Прокуратура запросила два года колонии-поселения и четыре года запрета администрировать интернет-ресурсы.

В 2022 году суд дважды рассматривал административные дела по статье о «дискредитации» армии против Митрофанова из-за комментариев во «ВКонтакте». Оба раза ему назначали штраф в 30 тысяч рублей. Уголовное дело по статье «дискредитация Вооруженных сил РФ» могут завести на тех, кто хотя бы один раз привлекался к ответственности по аналогичной административной статье в течение года.

В уголовном деле Митрофанова шесть эпизодов, по одному из них в мае прошлого года возбудили дело, затем объединили с еще двумя его делами о повторной «дискредитации» армии. Тогда же мужчину объявили в федеральный розыск. Его задержали 25 июля, а 27 июля отправили под домашний арест до 10 сентября.

Однако 6 сентября ему изменили меру пресечения и отправили в СИЗО. Как утверждало следствие, Митрофанов систематически нарушал условия домашнего ареста. По информации «РБК. Пермь», адвокат на суде отметила, что в доме мужчины не было водоснабжения, из-за чего ему приходилось выходить на улицу за водой.

Митрофанов вину признал, дело рассматривается в особом порядке.

По данным Следственного комитета, в 2023 году было возбуждено 81 уголовное дело о «дискредитации» российской армии.









*Признан в России «иностранным агентом».

