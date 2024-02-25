В войне в Украине погибло почти 11 тысяч военных из Поволжья

«Idel.Реалии»* подсчитали военные потери жителей Поволжья за два года с 24 февраля 2022 года. В исследование вошли Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Мордовия, Удмуртия, Марий Эл, Ульяновская, Астраханская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Кировская, Самарская и Оренбургская области, а также Пермский край.

Информацию о погибших журналисты собирали из открытых источников — официальных сообщений местных администраций, общественных организаций и социальных сетей.





Больше всего погибших в Башкортостане — 1540, в Самарской области — 1164, в Татарстане — 1116, в Пермском крае — 1105. Меньше всего погибших в Мордовии — 185 человек.

При подсчетах количества погибших военнослужащих на 100 тысяч мужского населения на первом месте республика Марий Эл — 185 погибших на 100 тысяч жителей, затем Оренбургская область — 163 и Кировская область — 158.



Как отмечают журналисты, реальные цифры потерь выше, так как информация властями скрывается, в исследовании учтены только те, чью смерть так или иначе признала российская сторона.



Ко второй годовщине войны с Украиной «Медуза»* совместно с «Медиазоной»** опубликовали исследование о российских потерях. Общее число погибших военнослужащих в войне с Украиной на конец 2023 года — 75 тысяч, 120 смертей в день



*Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

**Признаны в России «иностранными агентами».