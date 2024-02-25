24 февраля на акциях протеста было задержано 49 человек

По информации «ОВД-Инфо»**, больше всего задержанных в Москве — 13. В Екатеринбурге −10, в Уфе — 5. У некоторых людей в отделах полиции забирали телефоны, пятерых оставили в отделении на ночь, что предполагает дальнейший административный арест. На восемь человек оформили протоколы об административном правонарушении по статье об организации публичных мероприятий, еще пять человек получили на руки предостережения.

Среди задержанных 38 человек вышли на акции памяти Алексея Навального, шесть — на антивоенные акции во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, четырех человек задержали на акции жен мобилизованных, среди них два журналиста. В Новосибирске вышедшего на одиночный пикет против пыток в тюрьмах мужчину задержали и отвезли в отдел полиции через пять минут после начала пикетирования.



По всей России уже несколько дней идет борьба за памятники, люди приносят цветы к памятникам жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном, а власти все выбрасывают и расчищают, однако цветы появляются вновь.



Ту же бессмысленную тактику вчера применили и к тем, кто возлагал цветы во вторую годовщину войны в Украине. Как пишет RusNews, москвичи с утра несли цветы к памятнику Леси Украинки, рядом непрерывно находились сотрудники полиции и работники коммунальных служб. И как только люди уходили, цветы сразу забирали, однако их приносили весь день, и у памятника практически всегда лежали свежие букеты, перевязанные сине-желтыми лентами.





*Внесен в список «экстремистов и террористов».

**