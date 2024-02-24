Тело Алексея Навального* отдали матери

«Тело Алексея отдали матери. Спасибо большое всем, кто требовал этого вместе с нами. Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления», — написала Кира Ярмыш** в соцсети Х.

Иван Жданов** поблагодарил всех, кто требовал, чтобы тело Алексея Навального передали его семье. «Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто писал и записывал видеообращения. Думаю, Алексей бы сказал, что так было и нужно поступать», — сообщил Жданов.







*Внесен в список «террористов и экстремистов».

**Признаны в России «иностранными агентами».

Фото: Бумага

