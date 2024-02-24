Канада ввела антироссийские санкции против 10 физических и более 150 юридических лиц

Всего санкции ввели против 153 компаний и десяти человек, в том числе помощника президента РФ Игоря Левитина, президента Федерации шахмат России Андрея Филатова, главы «Военторга» Владимира Павлова и совладелеца «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева.

Также под санкции Канады попали страховые компании «Альфа Страхование» и «РЕСО-Гарантия», банк «Санкт-Петербург», авиационный комплекс имени Ильюшина, концерн «Алмаз-Антей», военно-патриотический парк «Патриот» и редакционно-издательский центр «Красная звезда» Минобороны РФ.

«Мы продолжим принимать меры против российского правительства и его способности вести незаконную войну до тех пор, пока суверенитет и территориальная целостность Украины не будут полностью восстановлены», — заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Свои санкции ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину ранее ввели Великобритания, ЕС и США



