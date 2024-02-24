Австралия ввела санкции против России

Глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что новые санкции «нацелены на тех, кто причастен к депортации Россией украинских детей из регионов, находящихся под временным контролем России». Также в санкционный список вошли компании, занятые в оборонном, энергетическом, горнодобывающем секторах России, а также компании, связанные с российскими закупками в Беларуси, Иране и КНДР. В частности, ограничения ввели против Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз», Калужского научно-исследовательского радиотехнического института, «Росгеологии» и «Юнармии», «ЧВК Патриот» и «ЧВК Редут».

Под ограничения попали певцы Олег Газманов, Филипп Киркоров, Николай Басков, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, медиаменеджеры Тина Канделаки и Олег Добродеев, телеведущие Артем Шейнин и Алексей Пиманов, а также байкер Александр «Хирург» Залдостанов и спикер Минобороны Игорь Конашенков.

В санкционном списке губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель Приморья Олег Кожемяко, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, руководитель ХМАО Наталья Комарова, а также сенаторы Людмила Нарусова, Виктор Кресс, Дарья Лантратова.

«Юбилейные» санкции после двух лет войны также ввели Великобритания, ЕС, США и Канада.