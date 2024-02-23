Адвокаты Людмилы Навальной подали заявление в СК

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Внесен в список «террористов и экстремистов».

Адвокаты Людмилы Навальной подали заявление в Следственный комитет по ст. 244 УК РФ «надругательство над телом умершего».«22.02.2024 следователь Варапаев А.В. сообщил Навальной Л.И., что следственным органом установлена причина смерти, а также, что в настоящий момент подготовлены все предусмотренные законом и иными нормативными актами медицинские и юридические документы. Однако должностные лица желают, чтобы похороны прошли тайно, без прощания и соблюдения традиций и обычаев погребения. Кроме того, 22.02.2024 следователь Варапаев А.В. осуществлял угрозы в адрес Навальной Л.И. совершить противоправные действия с телом Навального А.А., чтобы не допустить его погребения. Так, в качестве одного из доводов следователем было сказано: «Время работает против вас, так как труп разлагается»......Немаловажным также является тот факт, что следователем было сообщено Навальной Л.И. о том, что в случае информирования общественности о происходящем, для нее наступят тяжкие последствия», — указано в заявлении.Сегодня вечером следователь поставил матери Алексея Навальногоультиматум: либо она в течение трех часов соглашается на тайные похороны, либо Навального захоранивают в колонии в Харпе.