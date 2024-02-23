Следственный комитет поставил новый ультиматум матери Алексея Навального*

По сообщению Киры Ярмыш**, час назад матери Алексея Навального позвонил следователь и поставил ультиматум: или она в течение трех часов дает согласие на тайные похороны без публичного прощания, или Навального захоронят в колонии.

Людмила Навальная отказалась вести переговоры с СК, так как у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына. «Она требует соблюсти закон, который обзывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти. Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра. Она настаивает на том, чтобы власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями», — написала Ярмыш.









*Внесен в список «террористов и экстремистов».



**Признана в России «иностранным агентом».

