США ввели более 500 санкций против России

Всего под ограничения попали более 500 компаний и физлиц, которые, по мнению американских властей, причастны к войне в Украине и убийству Алексея Навального.

Под персональные санкции попали замдиректора ФСИН Валерий Бояринев, посол России в Беларуси Борис Грызлов, секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев, министр Чечни по внешним связям Ахмед Дудаев, начальник ФСИН по ЯНАО Игорь Ракитин, начальник колонии в Харпе Вадим Калинин, глава ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев.

Под санкции США попали оператор российской национальной платежной системы «Мир», производитель автомобилей Aurus, девелоперская группа «ПИК», компания «Мечел», Трубная металлургическая компания, СУЭК, «Аеон майнинг», ЮГК, «Росхимальянс». Включены также банки «Авангард», «Ростфинансбанк», «Челиндбанк», «Модульбанк», «Датабанк» и «Быстробанк».



Минфин США внес в санкционный список опытно-констуркторское бюро «Сухого», «Уралтрансмаш», завод «Вега», судостроительный комплекс «Звезда» и две ИТ-компании — «Т1» и «Ред Софт».

Объявляя о введении санкций, президент Джо Байден вновь призвал Конгресс предоставить Украине больше средств, пока не стало слишком поздно. «Неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта, — говорится в его заявлении. — Если Путин не заплатит цену за свою смерть и разрушения, он будет продолжать. И цена для Соединенных Штатов — вместе с нашими союзниками и партнерами по НАТО в Европе и во всем мире — будет расти».



В заявлении министра финансов США, которое цитирует NYT, отмечается, что «Путин заложил настоящее и будущее российского народа ради своих целей по захвату Украины».



США ввели санкции вслед за Великобританией и ЕС, все они касаются не только российских компаний, но и компаний из других стран, которые помогают российскому ВПК в обходе прямых санкций.











*Внесен в список «террористов и экстремистов».

