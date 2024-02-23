В Украине погибли более 2250 жителей Бурятии и Иркутской области

«Люди Байкала» по открытым источникам, официальным сообщениям и соцсетям собрали данные о погибших из Бурятии и Иркутской области. За два года войны в Украине погиб как минимум 2261 житель двух регионов: 1284 уроженца Бурятии и 977 военных из Иркутской области. Реальных потерь, как отмечают журналисты, может быть намного больше.

Среди погибших, средний возраст которых 34 года, больше всего добровольцев — 43%. Заключили контракт — 37%, под мобилизацию попали 19% погибших.



Журналисты издания подсчитали, что минимум 1600 детей потеряли отцов.

Больше всего погибших в столицах регионов — Улан-Удэ и Иркутске.

В афганской войне за неполных десять лет погибли 57 жителей Бурятии и Иркутской области — это в 40 раз меньше, чем за два года войны в Украине. В Чечне — 349 человек.

