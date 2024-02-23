Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет санкций против России

«Сегодня мы еще больше ужесточаем ограничительные меры в отношении российского военного и оборонного сектора, нацеливаясь на новые предприятия в третьих странах, которые поставляют оборудование, а также на тех, кто несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ограничения введены в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Помимо военного и оборонного секторов, эти меры направлены также на тех, кто участвует в поставках вооружения из КНДР.

Также ЕС ввел более жесткие экспортные ограничения против 27 организаций, поддерживающих российский ВПК, включая компании в Индии, Китае, Турции, Казахстане, Таиланде и Сербии.

Среди физлиц, включенных в станционный список, глава Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава ХМАО Наталья Комарова, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и губернатор Рязанской области Павел Малков, а также жена лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова Инна Варламова.

Помимо этого, ЕС расширил список запрещенных товаров, которые «могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны».

Всего европейские санкции распространяются на более чем 2000 физических и юридических лиц.