Следователь Александр Варапаев, угрожавший матери Алексея Навального*, был осужден за применение насилия

«Следователь Варапаев открыто сказал: «Время работает не на вас, труп разлагается», — рассказала в видео Людмила Навальная. «Верстка»** раскрыла биографию 36-летнего сотрудника Следственного комитета по ЯНАО Александра Варапаева.

Как выяснили журналисты издания из утекших баз, Варапаев в 2006 году, когда ему было 18 лет, был осужден за применение насилия в отношении представителя власти и его оскорбление. Он также неоднократно нарушал правила дорожного движения в 2007–2008 годах, за что был лишен водительских прав. Также, согласно данным из баз, Варапаев находился в черном списке у банков — ему несколько раз отказывали в кредитах.

Некоторое время следователь жил в Сургуте и рассказывал местным СМИ, что пришел на службу «в поисках справедливости». The Insider*** нашел информацию ТРК «Сургутинтерновости» о следователе по имени Александр Варапаев — кандидате в мастера спорта по единоборствам. Там же сказано, что с 2012 года он работал в сургутском отделении СК, занимался преступлениями экономической направленности, коррупции, экстремизма.



В управление по ЯНАО Варапаев перевелся в 2019 году.





*Внесен в список «террористов и экстремистов».



**Признана в России «иностранным агентом».

***Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.