В заключении о смерти Алексея Навального* указаны «естественные причины»

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш** сообщила, что в медицинском заключении о смерти политика, которое показали Людмиле Навальной, говорится, что смерть произошла по естественным причинам.

В разговоре с «Агентством» Ярмыш рассказала, что было проведено вскрытие, а также сообщила, что следователи выставляют условия похорон Алексея Навального, и они постоянно меняются. «Они хотят сами заниматься организацией, хотят, чтобы похороны прошли тайно, на отшибе, без публичного прощания, — отметила Ярмыш. — Им в целом верить нельзя, но даже сформулировать их конкретное предложение не получается».



Людмила Навальная записала видео, в котором рассказала о планах следствия тайно похоронить ее сына.



«Следователи утверждают, что у них известна причина смерти, у них готовы все юридические и медицинские документы, которые я видела. А медицинское свидетельство о смерти я подписывала. По закону, они мне должны были сразу отдать тело Алексея, но они не сделали это до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания, хотят привезти меня на окраину кладбища к свежей могиле и сказать: «Вот здесь лежит ваш сын». Я на это не согласна», — заявила Людмила Навальная, которую продержали в СК почти сутки.

Иван Жданов** в эфире у журналиста Александра Плющева** рассказал о том, как следствие давило на Людмилу Навальную. В среду, после выхода видео, в котором она потребовала от Путина вернуть тело сына, ей предложили приехать к местный СК без адвоката. И там поставили три условия:

Тело перевозят в Москву на спецборте и до приезда в столицу мать Навального не говорит ничего о похоронах, «чтобы тело не встречали в аэропорту»;

Все время до похорон семью должен сопровождать сотрудник СК;

После прилета в Москву мать определяется с датой похорон. Тело хранится в Московской или Владимирской области. Последний пункт аргументировали тем, что «боятся, что морг будут брать штурмом». Матери Навального сначала отказали в выбранном кладбище, а затем и в выбранном ей же прощальном зале: «В итоге ей сказали: «Похороны должны пройти в исключительно семейном режиме». Как Пригожина тайно похоронили, так же должно пройти и с Алексеем Навальным», — сообщил Жданов. После отказа следователь позвонил матери Навального и начал угрожать: «Вы подумайте и согласитесь на наши условия. У нас есть медийные ресурсы, чтобы рассказать такие вещи, которые никто, наверное не хочет знать».

Вчера вечером православные священнослужители и верующие обратились к властям с призывом выдать тело политика семье, под обращением на вечер четверга было около 1800 подписей.

Более 85,5 тысяч человек направили в Следственный комитет обращение с аналогичным требованием.





*Внесен в список «террористов и экстремистов».

**Признаны в России «иностранными агентами».





