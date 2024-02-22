Дмитрий Медведев прокомментировал российским СМИ убийство Алексея Навального, сообщив, что у вдовы «счастливое, улыбающееся лицо». «Такое ощущение, что она ждала этого события долгие годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь», — заявил герой фильма «Он вам не Димон».





«Зачем вы меня защищаете от Медведева, он же пустое место. Они специально подсовывают вам этого никчемыша, чтобы вы выпустили пар на него. Пишите о том, что Путин убил Алексея. Каждый день пишите. Сколько хватит сил», — написала Юлия Навальная в соцсети Х.





*Внесен в список «террористов и экстремистов».