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#Новости

«Пишите о том, что Путин убил Алексея. Каждый день пишите»

22.02.2024

Дмитрий Медведев прокомментировал гибель Алексея Навального*, Юлия Навальная призвала не обращать внимание на «никчемыша», а писать, кто убил Навального


Дмитрий Медведев прокомментировал российским СМИ убийство Алексея Навального, сообщив, что у вдовы «счастливое, улыбающееся лицо». «Такое ощущение, что она ждала этого события долгие годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь», — заявил герой фильма «Он вам не Димон».

Юлия Навальная

«Зачем вы меня защищаете от Медведева, он же пустое место. Они специально подсовывают вам этого никчемыша, чтобы вы выпустили пар на него. Пишите о том, что Путин убил Алексея. Каждый день пишите. Сколько хватит сил», — написала Юлия Навальная в соцсети Х.


*Внесен в список «террористов и экстремистов».

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