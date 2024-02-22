Повестки, выданные задержанным за возложение цветов петербуржцам, оказались «пугалками»

По информации «Ротонды», один из задержанных за возложение цветов к мемориалам Алексею Навальному* в Петербурге, получивший повестку в изоляторе, пришел в военкомат Выборгского района города. Его даже не пустили в здание — по четвергам военкоматы не принимают посетителей. Через домофон молодому человеку сообщили, что если в повестке не указан номер кабинета, то он может считать бумагу недействительной, рассказал изданию его защитник Динар Идрисов.

Повестки, которые выдали арестованным в ИВС Московского района, оказались выписаны на 27 февраля, вторник. В этот день военкоматы также закрыты. Более того, некоторые повестки были выписаны на 9 утра, хотя в рабочие дни военкоматы открыты с 10 часов.

Вечером 20 февраля проект «Идите лесом» сообщил, что повестку вручили 27-летнему жителю Петербурга, который получил трое суток ареста из-за возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий. Кроме того, повестку по адресу прописки пытались вручить еще одному мужчине



21 февраля «Ротонда» написала о шести петербуржцах, которые получили повестки в военкомат при освобождении из изолятора временного содержания на Московском проспекте. Как рассказал собеседник издания, повестки вручили полицейские, которые специально приехали к изолятору. Для этого арестованных увели из камеры в комнату для допросов. В повестках значится, что через несколько дней арестованным нужно прийти в военкомат для уточнения данных и для постановки на воинский учёт.



Всего в Петербурге было задержано около 200 человек, на 150 задержанных составили административные протоколы.

* Внесен в список

«террористов и экстремистов»