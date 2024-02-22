Суд отказал в удовлетворении жалобы Владимира Кара-Мурзы* на бездействие СК по расследованию попыток его отравления

В Замоскворецком районном суде сегодня прошло слушание по жалобе Владимира Кара-Мурзы на бездействие СК РФ по его отравлениям в 2015 и 2017 годах.



Судебные заседания неоднократно переносились из-за непредоставления СК РФ запрошенных документов и отсутствия прокурора.

Как пишет RusNews, перед заседанием Владимир Кара-Мурза заявил, что гибель Алексея Навального не дает права поддаваться унынию и впадать в отчаяние.



«У меня огромное количество, вал мыслей последние дни. Очень много уныния, очень много отчаяния, которое понятно по-человечески, я сам как в тумане всю эту неделю нахожусь, я до сих пор ни разумом, ни эмоциями не воспринимаю то, что случилось. Но если мы будем поддаваться унынию и впадать в отчаяние — это ровно то, что им нужно. Мы не имеем права этого делать. И мы нашим погибшим товарищам в первую очередь обязаны тем, чтобы продолжать работать с еще большей силой, и добиться того, ради чего они жили и ради чего погибли. Чтобы Россия стала нормальной свободной европейской демократической страной. Я абсолютно не сомневаюсь, что так и будет. Будущее остановить не смогут, как бы они этого ни хотели. Поэтому, друзья, никакого отчаяния, никакого уныния мы позволить себе не можем. Леша сам сказал: «Не сдавайтесь». Сдаваться нельзя».

На рассмотрении дела по существу Кара-Мурза еще раз рассказал про журналистские расследования по его отравлениям и роли в них ФСБ. Заявление в Следственный комитет, поданное после этих расследований, было проигнорировано. «Меня нисколько не удивляет, что власти не собираются расследовать покушения на мою жизнь. Они даже не делают вид, что что-то делают, — отметил Кара-Мурза. — 20-я статья Конституции гарантирует мне право на жизнь. Оно было нарушено».



Судья Юрий Рахматов отказал в удовлетворении жалобы Кара-Мурзы на бездействие СК.



«Такое поганое ощущение после таких судов, когда ты заявляешь ходатайства, приводишь доказательства, раскладываешь все по полочкам, а все доводы разбиваются просто об стену игнорирования. То есть полное отсутствие правосудия. Для этого суда доказательств не существует, они выполняют политический заказ, сверху спускают решение, а они его исполняют», — отметил после суда в комментарии RusNews правозащитник Александр Подрабинек.







*Признан в России «иностранным агентом».

Фото:ТАСС















