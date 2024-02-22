Хабаровский суд признал экстремистской организацией движение «Я/МЫ Сергей Фургал»

По версии хабаровский прокуратуры, которая подала иск в суд, движение «под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона осуществляет экстремистскую деятельность», пытаясь создать «условия для изменения основ конституционного строя Российской Федерации и смены власти в стране насильственным путем».

Не обошлось и без зарубежного «следа», как утверждает прокуратура, «организация действовала в активной координации различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России».

«В целом они собрали все возможные клише, которые только можно было, — рассказала «Агентству» юристка Александра Баева. — Не согласны с властями — это покушение на основы конституционного строя. Призывали на акции протеста — это незаконные политические технологии. Критиковали посадку Фургала — это все из-за политической ненависти и вражды. До кучи докинем вам иностранные центры и приправим тем, что вы против правовых устоев и ценностей. Никакого отношения к праву такие рассуждения прокуратуры, а затем и суда не имеют, конечно же».



Иск о признании «Я/МЫ Сергей Фургал» экстремистским поступил в суд 10 января, а через полтора месяца уже было вынесено решение. Заседание проходило в закрытом режиме. Текст судебного решения не опубликован.



Практика признания «экстремистскими» организациями несуществующие движения, определения которых размыты, стало уже распространенной. В конце 2023 года «экстремистской» организацией признали «Международное движение ЛГБТ». Как считают правозащитники, это позволяет властям «вовлечь» в репрессии как можно большее количество граждан.

Массовые митинги в Хабаровске начались в июле 2020 года из-за ареста действующего губернатора региона Сергея Фургала, который за два года до этого выиграл выборы у кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта. После победы на выборах Фургал стал символом местного самоуправления и противостояния централизации власти.



Фургала арестовали по подозрению в убийстве и вывезли в Москву. После этого на митинг в поддержку Фургала собралось от 10 до 40 тысяч человек, что стало самой массовой протестной акцией в Хабаровске за всю историю. Митинги стали постоянными и распространились на весь Хабаровский край, в соцсетях развернулась акция «Я/Мы Сергей Фургал». Эта фраза стала одним из основных лозунгов протестов 2020 года.

В феврале 2023 года Люберецкий городской суд Московской области на основании вердикта присяжных приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об убийствах.







