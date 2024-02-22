Обращение к властям Российской Федерации от православных священнослужителей и мирян

«Мы призываем вас выдать семье тело Алексея Навального*, чтобы его мать, другие члены семьи и единомышленники могли попрощаться с ним и предать его христианскому погребению. Это не только их желание и законное право, но и долг перед Богом и перед усопшим.



Алексей Навальный был не только оппозиционным политиком, но и верующим человеком, православным христианином. Мы призываем вас к уважению к его памяти.



Не омрачайте трагедию его гибели отказом в такой простой и человечной просьбе. Помните, что перед Богом все равны. Отказ в выдаче тела Алексея Навального его семье будет воспринят как проявление безжалостности и бесчеловечности. Это решение может привести к еще большему напряжению в обществе. Мы призываем вас не идти по этому пути.

Проявите милосердие и сострадание к его матери, жене, детям и близким. Каждый человек заслуживает того, чтобы его похоронили по-человечески. Даже Понтий Пилат, принявший решение о казни Христа из страха оказаться нелояльным императору: — «если отпустишь Его, ты не друг кесарю» — не стал препятствовать выдаче тела Спасителя и его погребению. Не будьте более жестокими, чем Пилат.

Примите правильное решение».



Сейчас под письмом около 500 подписей православных священников и верующих людей. Сбор подписей продолжается, чтобы поставить свою подпись, нужно заполнить форму.



Также можно отправить обращение в Следственный комитет с требованием выдать тело Алексея Навального семье через правозащитный проект «ОВД-Инфо»**. Для этого достаточно ввести ФИО и адрес электронной почты, текст обращения прикрепится автоматически. На данный момент 81,4 тысячи человек отправили обращение.



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Внесен в список «террористов и экстремистов».

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Признан в России «иностранным агентом».

Фото: REUTERS - STOYAN NENOV