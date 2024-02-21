Полиция внутренней безопасности Эстонии задержала 10 человек по подозрению в работе на российские спецслужбы

С декабря по февраль полиция внутренней безопасности (КаПо) задержала 10 подозреваемых, которые, как утверждается в пресс-релизе ведомства, выполняли задания российских спецслужб.

Собранная в рамках уголовного дела информация, по мнению эстонских властей, указывает на то, что российские спецслужбы «координировали гибридную операцию против безопасности Эстонии» с целью «посеять страх и создать напряженность в эстонском обществе».

Как утверждает КаПо, у следователей есть основания подозревать, что задержанные собирали информацию для подготовки терактов, а также осуществляли некоторые из запланированных нападений, разбили стекла автомобиля министра внутренних дел и журналиста, а также осквернили памятники.

Руководитель Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон сообщил, что некоторые из тех, кто совершал акты вандализма на мемориалах, были завербованы через социальные сети.



Как сообщила государственный прокурор Трину Олев, уголовное дело возбуждено по статье о преступном посягательстве на безопасность Эстонии. Прокуратура ходатайствовала об аресте шести из десяти задержанных.



