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#Новости

В ЕС согласовали 13-й пакет санкций против России

21.02.2024

Официальное утверждение пройдет 24 февраля, во вторую годовщину вторжения России в Украину


Послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против России, их планируют утвердить 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения войск России в Украину.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал в сети Х, что ЕС добавит в санкционный список 200 физических и юридических лиц. «С помощью этого пакета мы усилим меры против организаций, вовлеченных в обход санкций, в оборонном и военном секторах», — заявил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что Евросоюз должен «продолжать ослаблять военную машину Путина», отметив, что новый пакет санкций ограничит доступ России к беспилотникам.

Как отмечает The Bell*, пакет не вводит многие кардинальные меры, которые обсуждались ранее, но именно это позволило согласовать его достаточно оперативно.

Самое значительное новшество пакета — санкции против китайских и индийских компаний, способствующих поставке в Россию запрещенных товаров.


*Признан в России «иностранным агентом».

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