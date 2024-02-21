В ЕС согласовали 13-й пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против России, их планируют утвердить 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения войск России в Украину.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал в сети Х, что ЕС добавит в санкционный список 200 физических и юридических лиц. «С помощью этого пакета мы усилим меры против организаций, вовлеченных в обход санкций, в оборонном и военном секторах», — заявил он.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что Евросоюз должен «продолжать ослаблять военную машину Путина», отметив, что новый пакет санкций ограничит доступ России к беспилотникам.

Как отмечает The Bell*, пакет не вводит многие кардинальные меры, которые обсуждались ранее, но именно это позволило согласовать его достаточно оперативно.

Самое значительное новшество пакета — санкции против китайских и индийских компаний, способствующих поставке в Россию запрещенных товаров.





*Признан в России «иностранным агентом».

