Лилия Чанышева*: «Цензура не позволяет мне сказать все, что я думаю по поводу смерти Алексея Навального»*

«Цензура не позволяет мне сказать все, что я думаю по поводу смерти Алексея Навального. Соболезную близким и родителям. Скорблю», — опубликовано в телеграм-канале Лилии Чанышевой.

Адвокат Рамиль Гизатуллин навестил Чанышеву в женской колонии № 28 в Пермском крае, где она пребывает уже третий месяц после этапа. По словам Гизатуллина, Лилия регулярно получает письма от неравнодушных людей, но не всегда может вовремя на них ответить.



«Перед уходом на мой вопрос Лилия ответила, что у нее опасений за свою жизнь нет» — написал адвокат.

Лилия Чанышева — первая задержанная в рамках дела о создании «экстремистского сообщества», которое возбудили против Алексея Навального и его сторонников в сентябре 2021 года. Она находится под стражей с ноября 2021 года.



В июне 2023 года суд приговорил Чанышеву к 7,5 годам колонии по делу о создании «экстремистского сообщества». В ноябре Верховный суд Уфы оставил приговор для политзаключенной в силе. Позднее ее этапировали в женскую колонию № 28 города Березняки Пермского края.











*Внесены в список «террористов и экстремистов».

**Общественное движение «Штабы Навального» признано в России «экстремистской» организацией.