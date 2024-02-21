Великобритания ввела санкции против сотрудников ИК-3 «Полярный волк», где умер Алексей Навальный*

Согласно документам, опубликованным на сайте правительства Великобритании, в санкционном списке начальник колонии № 3 в Харпе Вадим Калинин, а также его заместители Сергей Коржов, Владимир Пилипчик, Василий Выдрин, Александр Образцов и Александр Голяков.

Как указано в документах, полковник Вадим Калинин и его заместители несут ответственность за деятельность, которая представляет собой «серьезное нарушение права не подвергаться жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и наказанию, а также права на жизнь». Калинин и его заместители ИК-3 в Харпе несут персональную ответственность за жестокое обращение с заключенными. «Это жестокое обращение, вероятно, способствовало смерти Алексея Навального, включая неспособность обеспечить предоставление адекватной медицинской помощи и неспособность обеспечить своевременный доступ к службам неотложной помощи для оказания лечения», — написано в документе.



Им запретят въезд в Великобританию и заморозят активы в стране. При этом по российскому законодательству они и так не могут выезжать в Европу и иметь там счета.







*Внесен в список «террористов и экстремистов».

Фото: ФСИН





