ВСУ нанесли удар по военному полигону в Донецкой области

По информации Русской службы BBC*, 20 февраля украинские военные нанесли удар предположительно двумя ракетами из РСЗО HIMARS по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области. Информацию также подтвердили «военкоры», военный «ДНР» Егор Гузенко и украинский журналист Денис Казанский.

Три роты гвардейской мотострелковой бригады выстроились в поле в ожидании прибытия командующего 29-армией Восточного округа генерал-майора Олега Моисеева. «Построили в чистом поле командиры», — комментирует произошедшее один из выживших военнослужащих на видеозаписи, которая есть в распоряжении BBC.

По предварительным оценкам погибло 60-65 военнослужащих. Украинские военные пока никак не комментируют события под Волновахой. Минобороны также ничего не сообщает, более того, спустя несколько часов после удара по полигону министр обороны Сергей Шойгу рассказывал Владимиру Путину об успехах российской армии под Авдеевкой.

Однако в Забайкальском крае, где дислоцировалась 36-я гвардейская мотострелковая бригада, новости уже стали поступать родным и близким, как пишет «Сибирский экспресс», власти пытаются ограничить информацию, но косвенно подтверждают факт гибели военных.

«Украинскими телеграм-каналами распространяется информация о ракетном ударе по территории ДНР с жертвами среди военнослужащих армии РФ из Забайкалья. Губернатор края держит связь с Минобороны для установления достоверности информации», — первоначально заявили в правительстве края. А заодно напомнили об «ответственности за распространение ложной информации» до появления «официальных подтверждений». Позже губернатор Забайкалья написал, что направил к родственникам бойцов своих представителей, чтобы оказать любую помощь и «обеспечить достоверной информацией», хотя и продолжает настаивать, что информацию о гибели военных специально распространяют украинские источники.

Местное издание Lenta75 уточняет, что проверяются «данные о массовой гибели военных из Борзи».

Жительница Забайкалья на условии анонимности рассказала «Сибирь.Реалии»*, что на полигоне были те, кого она знает лично, и родственники подтверждают гибель военнослужащих.





*Признаны в России «иностранными агентами».



