Московским силовикам приказали установить личность каждого человека, кто приходил почтить память Алексея Навального*

UPD: Как сообщил канал «Первый отдел», опубликованной документ является фейком, так как на документе истек срок электронной подписи, более того, она выдана на другое имя.





Правозащитный проект «Идите лесом», помогающий избежать мобилизации, опубликовал приказ управления МВД по Москве. В документе от полиции требуют «провести идентификацию» всех, кто приносит цветы к памятникам жертв политических репрессиий, «с целью предотвращения возможных правонарушений и выявления лиц, нарушающих общественный порядок. Для этого министерство обязало городскую полицию установить круглосуточное дежурство у этих памятников.



В документе указано, что силовики должны организовать круглосуточное дежурство у Соловецкого камня и «Стены скорби», ежедневно направлять отчеты в управление по борьбе с экстремизмом. Дежурство должно было быть установлено с 17 февраля, той же датой датирован приказ.



Похожую практику «идентификации» пришедших возложить цветы применяют сейчас также в Томске, Екатеринбурге и Перми. Там полицейские просто переписывают паспортные данные, однако это происходит не везде и скорее всего является частной инициативой.



Мемориалы в память об Алексее Навальном были организованы в 190 населенных пунктах России. Задержано более 400 человек в 39 регионах России.







*Внесен в список «террористов и экстремистов»

Фото: SOTA