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#Новости

Американского сенатора Линдси Грэма внесли в России в список «террористов и экстремистов»

20.02.2024

Помимо него «террористами и экстремистами» стали еще 27 человек, в том числе участники «Антивоенного комитета России»* Иван Тютрин** и Евгения Чирикова**


В реестре у сенатора республиканца от Южной Каролины стоит пометка, которая указывает на возбуждение уголовного дела по статье о терроризме.

В мае 2023 года Линдси Грэм на встрече в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленский назвал финансовую помощь Украине «лучшей инвестицией Вашингтона», а также произнес фразу «русские умирают». 

После этого российские власти обвинили Грэма в русофобии, глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, а МВД объявило американского сенатора в розыск.

Как отмечают СМИ, бывший исполнительный директор движения «Солидарность» Иван Тютрин и создатель сайта «Активатика» Евгения Чирикова скорее всего были внесены в реестр «террористов и экстремистов» из-за своей деятельности в «Антивоенном комитете России». Оба покинули Россию несколько лет назад.


*Признан в России «нежелательной организацией».
**Признаны в России «иностранными агентами».

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