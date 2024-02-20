Американского сенатора Линдси Грэма внесли в России в список «террористов и экстремистов»

В реестре у сенатора республиканца от Южной Каролины стоит пометка, которая указывает на возбуждение уголовного дела по статье о терроризме.
В мае 2023 года Линдси Грэм на встрече в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленский назвал финансовую помощь Украине «лучшей инвестицией Вашингтона», а также произнес фразу «русские умирают».
После этого российские власти обвинили Грэма в русофобии, глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, а МВД объявило американского сенатора в розыск.
Как отмечают СМИ, бывший исполнительный директор движения «Солидарность» Иван Тютрин и создатель сайта «Активатика» Евгения Чирикова скорее всего были внесены в реестр «террористов и экстремистов» из-за своей деятельности в «Антивоенном комитете России». Оба покинули Россию несколько лет назад.
*Признан в России «нежелательной организацией».
**Признаны в России «иностранными агентами».