«Радио Свобода»* признали «нежелательной организацией»

По информации из реестра, решение Генпрокуратуры о признании «Радио Свобода» «нежелательной организацией» было принято 2 февраля 2024 года.

«Радио Свобода» было признано Минюстом «иноагентом» в феврале 2020 года.



Ранее «нежелательными организациями» уже были признаны Медуза»*, Новая газета Европа*, Дождь*, Важные истории*, The Insider*.

С 2015 года «нежелательными» могут признать иностранные или международные организации, которые, по мнению властей, представляют «угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства». Таким организациям запрещено вести деятельность на территории страны. На данный момент в реестре более 135 позиций.



С 2021 года «нежелательными» признаются также организации, которые сотрудничают с уже признанными «нежелательными». Участие в деятельности «нежелательной организации» карается административной ответственностью в виде штрафа от 5000 до 15000 рублей. В случае повторного нарушения в течение года после первого штрафа за участие в деятельности «нежелательной организации» наступает уголовная ответственность, начиная от штрафов от 300 до 500 тысяч рублей до лишения свободы от одного года до четырех лет. Причем это распространяется и на участие в деятельности за пределами России.



Интервью или комментарий СМИ — «нежелательной организации» также расценивается как сотрудничество. Как отмечают эксперты, все больше СМИ будут попадать в реестр, чтобы отрезать их респондентов.





*Признаны в России «иностранными агентами».

